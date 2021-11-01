Доказано преимущество вакцин перед перенесенным COVID-19

Специалисты Центров по контролю и профилактике заболеваний США выяснили, что РНК-вакцины против коронавируса обеспечивают значительно более высокий иммунитет, чем перенесенная инфекция. Об этом сообщается в статье, опубликованной в журнале Morbidity and Mortality Weekly Report.

Исследователи проанализировали данные о госпитализации около семи тысяч человек. Было определено число невакцинированных людей с положительным тестом на COVID-19 более чем за три месяца до госпитализации из-за повторной инфекции, а также число людей, получивших вакцину Pfizer или Moderna, у которых не был диагностирован COVID до того, как они поступили в больницу. Невакцинированные взрослые примерно в пять раз чаще нуждались в госпитализации, чем те, кто был вакцинирован.

По словам ученых, результаты убедительно доказывают, что вакцинация обеспечивает лучшую защиту от COVID-19, чем естественный иммунитет. Анализ данных также обнаружил, что среди взрослых старше 65 лет РНК-вакцины почти в 20 раз эффективнее в предотвращении госпитализаций, чем иммунитет после перенесенной инфекции. Таким образом, РНК-вакцины обладают преимуществом, способствуя высоким уровням антител, тогда как у тех, кто выздоравливает от COVID-19, уровни антител меньше, особенно если у них наблюдались легкие симптомы или бессимптомное течение инфекции.

