Эпидемиолог назвал самую защищенную от COVID-19 категорию людей

Эпидемиолог Фаворов: сильнее всего защищены от COVID-19 переболевшие и привившиеся

Самая защищенная от коронавируса категория людей — это те, кто переболел COVID-19 и вакцинировался через шесть-девять месяцев. Такую категорию назвал доктор медицинских наук, эпидемиолог Михаил Фаворов, сообщает «Эхо Москвы» в своем Telegram-канале.

Материалы по теме В Москве начались нерабочие дни. Что закроется, а что будет работать в столице с 28 октября по 7 ноября? «Легкая эпидемия слабоумия» Россияне не хотят прививаться и соблюдать антиковидные меры. Что об этом говорят врачи?

По его словам, эта группа людей может жить нормальной жизнью. Медик подчеркнул, что их все равно будут заставлять носить маски, при этом отсутствие индивидуальных средств защиты для них является неопасным.

«Те, кто не болел, вакцинирован и ревакцинирован — желательно вакцинироваться другой вакциной, чем вакцинированы, чтобы антитела обладали большим спектром, чтобы все было разное», — заявил Фаворов.

Он объяснил, что привитым «Спутником V» лучше повторно вакцинироваться «КовиВаком» через шесть-девять месяцев. Эпидемиолог заявил, что в таком случае человека также можно считать самым защищенным от коронавируса.

Ранее эпидемиолог Горелов развеял миф о вакцинации от коронавируса. По его словам, вакцинированный человек не становится источником инфекции для окружающих, потому что ни одна вакцина не содержит животного вируса.