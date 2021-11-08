В Роспотребнадзоре рассказали об изменении типичных симптомов COVID-19

Симптомы коронавируса все больше напоминают грипп и ОРВИ. Об изменении типичных симптомов заболевания РИА Новости рассказала заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, д.м.н., профессор Наталья Пшеничная.

По ее словам, подавляющее большинство пациентов с COVID-19 страдают от насморка и боли в горле. В то же время потеря обоняния и вкуса отошли на второй план, отметила специалист. Она подчеркнула, что в 30-50 процентах случаев заражения в дебюте болезни начали встречаться диарея и прочие проблемы с желудочно-кишечным трактом.

Пшеничная также добавила, что коронавирусная инфекция может размножаться в кишечнике заболевшего даже после выздоровления. При этом она рассказала, что у некоторых ее можно найти даже спустя месяцы после заболевания.

Ранее глава Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург раскрыл уровень антител, достаточный для защиты от коронавируса. Гинцбург отметил, что, согласно исследованию центра Гамалеи, проведенному совместно с департаментом здравоохранения Москвы, 300 антител в международных единицах полностью защищают от дельта-штамма COVID-19.