Первая в мире страна одобрила молнупиравир для лечения коронавируса

Великобритания первой в мире одобрила препарат молнупиравир от компании Merck&Co в качестве лечения от коронавируса. Об это в Twitter сообщил глава британского минздрава Саджид Джавид.

«Это принесет пользу наиболее уязвимым слоям населения — сейчас мы работаем над тем, чтобы обеспечить им пациентов», — написал Джавид.

В видеообращении он также добавил, что эти таблетки британцы смогут принимать в домашних условиях. Лекарство уже получило одобрение от независимого британского регулятора, Управления по контролю лекарственных средств и изделий медицинского назначения (MHRA). Он признал молнупиравир эффективным и безопасным.

Согласно исследованиям, препарат в два раза снижает риск госпитализации с коронавирусом. Если его допустят к применению, он может стать первым в мире лекарством от COVID-19 для перорального применения.

У каждого добровольца, который принял участие в испытаниях препарата, имелся по меньшей мере один фактор риска тяжелого протекания коронавирусной инфекции. Наиболее распространенными были ожирение, преклонный возраст, диабет и сердечно-сосудистые заболевания. Почти 80 процентов из участников заразились новыми вариантами коронавируса — «гамма», «дельта» и «мю».