Названо эффективное средство против заразности коронавируса

Ученые Университета штата Джорджия назвали противовирусный препарат 4482/EIDD-2801, или молнупиравир эффективным в подавлении передачи коронавируса SARS-CoV-2 в течение 24 часов. Об этом сообщается в статье, опубликованной в журнале Nature Microbiology.

Исследователи первоначально обнаружили, что средство эффективно против вирусов гриппа и обладает широким спектром действия против РНК-содержащих вирусов. Молнупиравир можно принимать внутрь, поэтому лечение против вирусной инфекции на ранней стадии потенциально дает несколько преимуществ. Оно не позволяет COVID-19 прогрессировать до тяжелого заболевания, сокращает длительность инфекции и способно уменьшить заразность больных.

Ученые проверили действие молнупиравира на зараженных SARS-CoV-2 хорьках, которые легко распространяют вирус, но в большинстве случаев не страдают от тяжелых симптомов, что похоже на характер инфекции у молодых людей. Животных с вирусом поместили в одну клетку со здоровыми хорьками, после чего было начато лечение. В результате ни одно животное без вируса не заразилось.

Если эффективность препарата подтвердится, то пациенты с COVID-19, которые получат молнупиравир, могут стать неинфекционными в течение 24 часов после начала лечения.