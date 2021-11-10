Работающий в красной зоне пульмонолог предсказал рост заражений коронавирусом

Работающий в красной зоне пульмонолог Алексей Никишенков предсказал рост заражений коронавирусом до конца зимы, поскольку пик заболеваемости еще не пройден. Его слова приводит ТАСС.

«Если смотреть по предыдущему году, как раз на зимний период приходился тоже подъем заболеваемости. Где-то с ноября по январь. Исходя из этого, есть шанс, что в этот раз мы увидим то же самое», — уточнил специалист.

По его словам, до конца зимы ждать спада числа заражений COVID-19 не приходится. Несмотря на невозможность точных прогнозов, тенденция говорит именно об этом.

Никишенков порекомендовал для снижения риска заболеваемости пройти вакцинацию или ревакцинацию для тех, у кого прививке уже более полугода, людям, имеющим хронические заболевания посетить профильных специалистов и вести здоровый образ жизни. Пульмонолог также посоветовал привиться от гриппа и пневмококка.

Ранее специалист по особо опасным инфекциям, врач-иммунолог, доктор медицинских наук Владислав Жемчугов раскрыл сроки выхода России на плато по заболеваемости коронавирусом. По его словам, показатели снизятся в течение недели. В регионах, где ввели ограничительные меры, россияне станут болеть меньше, после чего сформируется коллективный иммунитет к «дельта»-штамму коронавируса и ситуация в стране улучшится.

