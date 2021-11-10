Россиянам пообещали «свет в конце тоннеля» в ситуации с COVID-19

Специалист по особо опасным инфекциям, врач-иммунолог, доктор медицинских наук Владислав Жемчугов раскрыл сроки выхода России на плато по заболеваемости коронавирусом. Показатели снизятся в течение недели, сообщает ТАСС.

Жемчугов рассказал, что в течение недели пик заболеваемости COVID-19 должен превратиться в плато. В регионах, где ввели ограничительные меры, россияне станут болеть меньше, после чего сформируется коллективный иммунитет к «дельта»-штамму коронавируса и ситуация в стране улучшится.

Материалы по теме «Он будет терзать человечество» Мутации ДНК и побочки от вакцин: биолог разрушает главные мифы о коронавирусе «Легкая эпидемия слабоумия» Россияне не хотят прививаться и соблюдать антиковидные меры. Что об этом говорят врачи?

«И через две-три недели мы увидим свет в конце тоннеля, начнется снижение заболеваемости. А дальнейшие прогнозы можно будет делать только исходя из понимания того, какой процент населения у нас уже имеет иммунитет к штамму "дельта"», — пообещал медик.

Сложившаяся эпидемиологическая ситуация в стране связана с тем, что сейчас коронавирусом болеют те россияне, которые ранее уже перенесли заболевание и стали уязвимы для «дельта»-штамма, который существенно отличается от первого варианта инфекции.

«В результате действие вакцин снизилось на 30-40%, однако они все равно работают. С учетом этого, а также с пробуксовкой из-за того, что вакцинированные и переболевшие давно сейчас могут снова болеть в легкой форме, у нас складывается такая эпидобстановка», — заключил Жемчугов.

Врач допустил, что SARS-CoV-2 исчезнуть, как возбудители атипичной пневмонии и ближневосточного респираторного синдрома. Для этого большинству людей необходимо вакцинироваться. Кроме того, не менее важно остановить возникновение новых мутаций вируса.

В центре Гамалеи выступили за обязательную вакцинацию от коронавируса. Ученые считают, что пандемия завершится, когда 70-75 процентов населения сделают прививку от COVID-19.