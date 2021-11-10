В центре Гамалеи выступили за обязательную вакцинацию от коронавируса

Директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что вакцинацию от коронавируса нужно включить в национальный календарь прививок. Вирусолог выступил с таким предложением поделился в интервью «Российской газете».

Гинцбург заявил, что пандемия завершится, когда 70-75 процентов населения Земли сделают прививку от COVID-19. «Для этого, безусловно, данный препарат должен быть введен в национальный календарь прививок. А вакцинация должна быть обязательной», — призвал он.

Чтобы избежать наступления новой пандемии, нужно приучать детей и их родителей обязательно вакцинироваться, чтобы «в обществе быть нормально воспринятым и быть полноценным гражданином того общества, в котором живешь». По мнению Гинцбурга, люди без прививки от коронавируса наносят ущерб не только себе, но и своим близким и окружающим.

«Невакцинированным так же нехорошо быть, как, допустим, извините, плеваться или что-нибудь еще... Или ходить с грязными руками», — заключил он.

Ранее Гинцбург рассказал, что в России появится препарат из антител для лечения пациентов с COVID-19. Клинические испытания средства запустят в январе, они продлятся три-четыре месяца.

Обязательную вакцинацию от COVID-19 ввели в Санкт-Петербурге для жителей старше 60 лет. Первый компонент вакцины этим гражданам придется ввести до 15 декабря,