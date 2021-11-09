В Кремле опровергли обсуждение введения QR-кодов в поездах и самолетах

В Кремле в настоящее время не обсуждается возможность введения QR-кодов на авиационном и железнодорожном транспорте. Об этом во вторник, 9 ноября, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает ТАСС.

По словам официального представителя Кремля, решения об ужесточении мер, направленных на борьбу с распространением коронавируса, в том числе о введении дополнительных ограничений на пользование самолетами и поездами, должен принимать правительственный штаб.

«Соответственно, нужно туда обращаться с такими вопросами... В администрации [президента] не ведется никаких обсуждений», — подчеркнул Песков.

8 ноября в сети появились документы с подписью начальника Управления информационных технологий ФПК по Ростовской области Михаила Жукова, из которых следовало, что РЖД планируют ввести обязательные QR-коды при посадке в поезда с декабря 2021 года. В тексте отмечалось, что «в соответствии с планируемым решением правительства России об обязательной проверке перевозчиком QR-кода пассажира о вакцинации» на все устройства контроля электронных билетов необходимо установить специальное программное обеспечение, а проводникам выдать инструкции.

