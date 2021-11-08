В РЖД захотели ввести обязательные QR-коды для пассажиров поездов

РЖД планируют ввести QR-коды при посадке в поезда к декабрю 2021 года

РЖД захотели ввести обязательные QR-коды при посадке в поезда с декабря 2021 года. Об этом сообщается в Telegram-канале Vgudok, в распоряжении которого оказались соответствующие документы с подписью начальника Управления информационных технологий ФПК по Ростовской области Михаила Жукова.

В сообщении указано, что «в соответствии с планируемым решением правительства России об обязательной проверке перевозчиком QR-кода пассажира о вакцинации» на все устройства контроля электронных билетов необходимо установить специальное программное обеспечение, а проводникам выдать инструкции.

При этом отчет о проделанной работе Жуков требует предоставить до 15 ноября.

Ранее в сентябре стало известно, что с 2022 года РЖД планирует запустить составы туристических поездов с новыми типами вагонов — с душевыми кабинами и залами. Для удобства путешественников также оборудована раздевалка со специальными шкафчиками, лавочками и комната отдыха с большим столом и удобным диваном.