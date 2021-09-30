В российских поездах появятся новые вагоны с душевыми кабинами

С 2022 года РЖД планирует запустить составы туристических поездов с новыми типами вагонов — с душевыми кабинами и залами. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе АО «Федеральная пассажирская компания».

Отмечается, что в вагоне-душе смогут находиться сразу семь пассажиров — внутри будет два блока по три душевых, отделенных друг от друга специальными перегородками и шторкой, и одна индивидуальная кабинка.

Для удобства путешественников также оборудована раздевалка со специальными шкафчиками и лавочками, и комната отдыха с большим столом и удобным диваном. Кроме того, установлена система для обеззараживания воды ультрафиолетовым излучением, а пол вагона оснащен системой подогрева и противоскользящим покрытием.

В вагонах-залах для организации собраний, совещаний или переговоров установлены модульные столы, которые можно использовать по отдельности, или собрать один единый, за которым сможет разместиться до 50 человек. Помимо прочего планируется, что пространство может быть оборудовано под медиастудию для проведения интервью, съемок видеороликов и развлекательных мероприятий.

В настоящее время в рамках программы капитально-восстановительного ремонта вагонов прорабатывается техническое задание для создания вагона с панорамным окном. Обновленные купейные и плацкартные вагоны, прошедшие модернизацию с полной заменой интерьера и улучшением характеристик, уже курсируют в составах нескольких направлений.

Ранее в августе РЖД открыли продажу льготных билетов для российских семей с детьми. Отмечалось, что со второго августа и до конца 2021 года российские семьи с одним или несколькими детьми до 18 лет могут оформлять билеты на поезда по льготному тарифу