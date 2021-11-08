В российском регионе в большие магазины перестанут пускать без QR-кода

В Башкирии из-за COVID-19 с 10 ноября в большие магазины можно заходить только по QR-коду

В Башкирии из-за ситуации с распространением коронавирусной инфекции с 10 ноября в гипермаркеты и другие большие магазины можно будет заходить только по QR-коду, подтверждающему факт вакцинации от COVID-19 или перенесенное за последние шесть месяцев заболевание. Об этом в понедельник, 8 ноября, сообщается на сайте главы российского региона.

Ограничение коснется торговых помещений, площадь которых превышает тысячу квадратных метров. Уточняется, что зайти в магазин смогут также граждане, имеющие медотвод от вакцинации, но им придется предъявить отрицательный ПЦР-тест.

По данным местного Минздрава, по данным на 8 ноября общее число заболевших COVID-19 в республике составляет 91 518 человек. За сутки подтвердили 663 новых случая заражения. Всего выздоровели 80 507 человек, из них 644 – за минувшие сутки.

Ранее стало известно, что жители Сочи не смогли сделать прививку от коронавируса в пункте вакцинации, расположенном в торговом центре «Море Молл». Их просто не пустили туда из-за отсутствия QR-кода.

