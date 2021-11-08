В российском городе жителям запретили посещать пункт вакцинации в ТЦ без QR-кода

Жители Сочи не смогли вакцинироваться в торговом центре «Море Молл» из-за того, что в ТЦ не пускали без QR-кода. Об инциденте сообщает «Новостной портал Сочи».

Согласно постановлению губернатора города, посещение торговых центров возможно только при наличии QR-кода, поэтому пришедшим сделать прививку запретили входить. При этом в торговом центре находился один из крупных городских центров вакцинации.

После инцидента его было решено перенести в другой торговый центр — «Ярославна», возле которого выстроилась большая очередь из желающих сделать прививку. Издание уточняет, что теперь все горожане могут попасть в пункт вакцинации с улицы, минуя торговые точки.

Ранее в Екатеринбурге люди, стоявшие в очереди за вакциной, принялись драться за место. Инцидент произошел в торговом центре «Алатырь». Начало драки попало на видео. На кадрах видно, как две девушки несколько раз толкнули друг друга, после чего принялись наносить удары.