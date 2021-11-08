Глава российского региона сделала шесть прививок от COVID-19

Глава Ханты-Мансийского автономного округа Наталья Комарова сделала шесть прививок российским препаратом «Спутник V» от COVID-19 в рамках эксперимента. Об этом сообщает ТАСС.

«Личных претензий ко мне не может быть. (...) Эти данные будут использоваться в результатах исследований», — отметила глава региона, отвечая на вопрос о большом количестве не желающих делать прививку.

Отмечается, что в октябре 2021 года Комарова перенесла коронавирус. Две недели она находилась на самоизоляции и продолжала работать. О своей вакцинации от COVID-19 глава Югры сообщила в марте 2021 года.

В свою очередь, лидер ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что за полтора года сделал шесть прививок от COVID-19. Политик добавил, что также каждый год делает прививку от гриппа. «Конечно, это нагрузка, тяжело, но мы должны друг друга обезопасить», — заключил он.