Жириновский призвал ввести уголовное наказание за отказ от прививки

Председатель ЛДПР Владимир Жириновский выступил с предложением ужесточить режим самоизоляции и ввести уголовное наказание за отказ от прививки. Об этом он заявил в эфире «Радио России».

Жириновский раскритиковал россиян, которые на время нерабочих дней «бросились покупать путевки». Политик предрек новую вспышку COVID-19 в ноябре из-за подобного поведения. По его мнению, в указанный период следует «всем сидеть дома и не вылезать никуда».

«Если хоть кто-то занимает позицию против прививки — вплоть до уголовного наказания. У нас есть статья в УК, 236 статья, за нарушения санитарно-эпидемиологических правил, повлекшие по неосторожности массовое заболевание или отравление людей или создавшие угрозу наступления таких последствий. Пять-семь лет лишения свободы. Хоть одного посадили? Нет», — возмутился Жириновский. Он также призвал арестовать тех депутатов, которые занимаются антипрививочной пропагандой.

Ранее лидер ЛДПР рассказал, что за полтора года сделал семь прививок, в том числе шесть — от COVID-19. Политик также отметил, что нельзя остановить болезнь, если россияне не будут «провакцинированы». По его мнению, «зараза» уйдет, если сделать прививку.