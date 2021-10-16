Жириновский высказался о повышении пенсионного возраста в России

Повышение пенсионного возраста в России оправданно, государству необходимо убеждать граждан выходить на пенсию позже. Так о реформе высказался лидер ЛДПР Владимир Жириновский в интервью радио «Комсомольская правда».

«Если вы работаете дольше, то ваша пенсия будет больше. Если вы сейчас уходите на пенсию, она будет 15 тысяч. А если вы продолжаете работать, то каждый год на тысячу рублей будет увеличиваться», — объяснил он.

Политик добавил, что за десять лет работы пенсионера к его ежемесячным выплатам прибавится десять тысяч. По словам Жириновского, если человек ушел на пенсию в 65, то его пенсия будет больше на 30 процентов.

Ранее лидер ЛДПР предложил существенно скорректировать разработанную правительством пенсионную реформу и за год работы платить тысячу рублей пенсии. По мнению политика, «не надо навязывать гражданам повышение пенсионного возраста, провоцируя рост социальной напряженности в обществе».