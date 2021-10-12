Жириновский увидел перспективу скорого исчезновения парламентов

Во всем мире через 20-30 лет не будет парламентов и профсоюзов, вместо них начнет функционировать прямая демократия. Об этом заявил лидер ЛДПР Владимир Жириновский, комментируя недавнюю статью на эту тему бывшего заместителя главы администрации президента России Владислава Суркова, сообщает во вторник, 12 октября, РИА Новости.

«Граждане прямо из своего дома смогут проголосовать по всем вопросам: от организации своего трудового коллектива или общедомовых проблем до вопросов государства», — спрогнозировал он, увидев скорую перспективу исчезновения депутатов.

Ранее Владислав Сурков предрек, что сложившиеся в настоящее время условия цифровизации и роботизации политической системы неизбежно приведут к возникновению высокотехнологичной формы государства — безлюдной демократии. По его словам, в будущем человеческий фактор будет иметь все меньше значения — его роль в политическом процессе может быть резко снижена или совсем исключена ради эффективности систем управления.