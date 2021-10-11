В Совфеде оценили прогноз Суркова об исчезновении парламента

Через сто лет парламент может перестать существовать из-за налаживания прямого диалога граждан с властями в интернете. Однако за 800 с лишним лет существования парламентаризма он доказал свою универсальность. Так прогноз бывшего помощника президента Владислава Суркова оценил член временной комиссии Совфеда по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела России Александр Башкин, пишет РИА Новости.

По его словам, достоверный прогноз на сто лет дать невозможно, различные так и не сбывшиеся прогнозы это не раз доказывали.

Вместе с тем Башкин напомнил, что парламентская демократия существует более 800 лет с тех пор, как в Англии появился первый парламент. С того времени, как он отметил, лучше формы государственного управления не появилось.

Экс-помощник президента России Владислав Сурков предрек, что сложившиеся в настоящее время условия цифровизации и роботизации политической системы неизбежно приведут к возникновению высокотехнологичной формы государства — безлюдной демократии. По его словам, в будущем человеческий фактор будет иметь все меньше значения — его роль в политическом процессе может быть резко снижена или совсем исключена ради эффективности систем управления.

