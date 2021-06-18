Сурков допустил превращение Украины в конфедерацию

Украина может быть преобразована в конфедерацию с правом регионов самостоятельно решать вопросы, допустил в интервью Financial Times бывший помощник президента России Владислав Сурков.

Он добавил, что Украина находится между Россией и Западом, и их геополитическое притяжение разделит страну. При этом, по его мнению, борьба за Киев неизбежно продолжится. «Между двумя костями нужна мягкая ткань», — подчеркнул экс-помощник президента.

В материале Financial Times также говорится, что Сурков описывает Минские соглашения как акт, который «узаконил первый раздел Украины».

Ранее 18 июня сообщалось о записке, которую Сурков передал высокопоставленному политику в 1990-х годах. В послании приводились доказательства того, почему Россия должна вернуть Крым. В то же время бывший помощник Владимира Путина отметил, что знал о нехватке ресурсов и организации для этого.

Отношения Украины и России ухудшились после вхождения Крыма в состав последней в марте 2014 года и начала вооруженного конфликта в Донбассе.