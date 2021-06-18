Сурков заявил об идее вернуть Крым в 90-х

Бывший помощник президента России Владислав Сурков рассказал, что в 1990-х годах написал высокопоставленному политику записку с доказательствами того, почему необходимо вернуть Крым. Его цитирует Financial Times.

В беседе с журналистом издания Сурков уточнил, что обратился с этой идеей к некоему политику, работая на главу ЮКОСа Михаила Ходорковского. При этом он понимал, что в то время у России не хватало ни ресурсов для возвращения Крыма, ни организации.

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В статье указывается, что экс-помощник президента России «не раскаивается и изображает человека, стремящегося помочь» Украине, а «не расчленять» ее.

«Украинцы прекрасно понимают, что на данный момент их страны на самом деле не существует. Я сказал, что она может существовать в будущем. Национальное ядро ​​существует», — заявил Сурков, предположив, что Украина может быть преобразована в конфедерацию с большой свободой для регионов. Также он назвал страну «мягкой тканью» между двумя «костями» — Россией и Западом.

«Пока мы не добьемся такого результата, борьба за Украину не прекратится. Она может угаснуть, она может вспыхнуть, но она неизбежно будет продолжаться», — констатировал Сурков.

Ранее в июне бывший помощник Владимира Путина предложил вернуть Украину силой, не уточнив, о чем именно идет речь. «Сила бывает разная, не только военная. Есть еще сила спецслужб, она другая. Есть сила так называемая мягкая, пресловутый термин, но она тоже существует. Есть сила экономического влияния, политического влияния», — сказал он.

Крым вошел в состав России в марте 2014 года по итогам референдума. Украина, страны Европейского союза и США отказались признать результаты голосования, они считают эту территорию оккупированной. Россия настаивает, что процедура присоединения соответствовала нормам международного права, и указывает на голословность обвинений.