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Сурков назвал составляющие «русского мира»

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Алексей Куденко / РИА Новости

Бывший помощник президента России Владислав Сурков в первом большом интервью поделился своим видением понятия «русский мир». Видео опубликовано на Youtube-канале «WarGonzo».

«Что есть русский мир? Эта идея — она не вчера возникла. Я помню, мы вводили это понятие в двухтысячные годы, когда меняли наши праздничные даты», — поделился Сурков. Он отметил, что в то время, когда День народного единства был утвержден в качестве национального праздника, в России не было ни одной памятной даты, связанной с дореволюционными историческими событиями.

По словам бывшего помощника президента, перед правительством стояла задача — заявить о желании страны расширяться, однако сделать это аккуратно.

Кроме того, Сурков уточнил, что воспринимает понятие «русский мир» очень серьезно. «Это представление о русском мире как о чем-то большем, чем сама Россия. Мы — разделенный народ, наше влияние простирается гораздо дальше, чем границы страны. Русский мир — это там, где люди говорят по-русски, уважают русскую культуру, где уважают нашего Путина, а его много где уважают. Где уважают наших ученых, писателей, искусство — это все составляющие русского мира. Не каждая нация имеет такое влияние», — объяснил он.

Ранее первый президент Украины Леонид Кравчук ответил на предложение Суркова силой вернуть Украину. По мнению Кравчука, влияние России на постсоветском пространстве снижается, в то время как Украина наращивает политическое влияние и реформирует вооруженные силы, а США приводят войска в боевую готовность, как только ВС России приближаются к границам.

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