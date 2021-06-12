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Сурков снова высказался об Украине

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Фото: Youtube-канал «WarGonzo»

Бывший помощник президента России Владислав Сурков в первом большом интервью снова высказался об Украине. Видео опубликовано на Youtube-канале «WarGonzo».

Так, Сурков назвал поведение украинских властей «попрошайничеством» и заявил об усталости всего мира от «их вечного недовольства».

По его мнению, скоро Запад попросит Россию «забрать Украину обратно». «Вот пройдет несколько лет, вы к нам постучитесь и скажете: "Заберите, ради бога, ее обратно". Это будет сто процентов, я вас уверяю. Это уже началось», — убежден бывший советник Путина.

Он также подчеркнул, что уверен в том, что Украина «когда-нибудь вернется» и отметил, что на сегодняшний день Россия выигрывает международную ситуацию.

Ранее Сурков предложил вернуть Украину силой, не уточнив, о какой силе идет речь. «Конечно, силой. Силой! Сила бывает разная, не только военная. Есть еще сила спецслужб, она другая. Есть сила, так называемая, мягкая, пресловутый термин, но она тоже существует. Есть сила экономического влияния, политического влияния», — сказал он.

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