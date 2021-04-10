Бывший помощник президента России Владислав Сурков назвал себя ненормальным в небольшом прозаическом отрывке, связав это с тем, что выступал против коммунизма в школьные годы. Текст опубликовал журнал «Русский пионер» 9 апреля.

Сурков рассказал, что в 1979 году двое учеников 9-го класса школы №1 города Скопина Рязанской области, он и его одноклассник Андрей, создали подпольную организацию «Гусанос», что в переводе с испанского означает «черви» — так власти Кубы называли оппозицию.

«Так что самоназвание рязанского школьного подполья почти прямо указывало на его антикоммунистические устремления. И это во времена, когда советский коммунизм был в самом соку, наслаждаясь своими сверхдержавностью и непоколебимостью», — написал Сурков.

По его словам, их с Андреем антикоммунизм не был выстрадан — они «просто считали наш тогдашний строй противоестественным и смешным, не укладывающимся в голове и, следовательно, невозможным».

Сурков рассказал, что они с Андреем устраивали своеобразные протестные акции, в том числе ночной митинг перед горисполкомом с плакатом «Коммунизма не бывает», после которого не последовало наказания, так как акцию «никто не увидел».

Он также написал про акцию, после которой его с одноклассником вызвали к директору. Однажды из Рязани с инспекцией приехало партийное начальство на лимузине «Чайка», и школьников отправили чистить снег. В момент, когда автомобиль и его сопровождение начали приближаться, подростки выбежали на дорогу и начали карикатурно изображать крепостных: сорвали с себя шапки и сделали несколько поклонов. После этого их вызвали к директору школы.

«Ты ненормальный, — то ли спрашивал, то ли утверждал директор. — Что ты улыбаешься? — заводился он, когда я молча улыбался в ответ. А что я мог ему сказать? На каком языке? Я молчал не только потому, что был "подпольщиком", но и потому, что он бы все равно не понял. А не улыбаться не мог, весело же», — написал Сурков.

Он добавил, что в итоге наказания не последовало, так как формально они не сделали ничего плохого.

«Ведь директор прав: я и мой товарищ были ненормальные. Нас таких было только двое. Отдельно взятых. На весь класс. На всю школу. На весь город. Два — это даже не меньшинство. Это ничто. Отклонение без влияния. Все остальные были вообще другими. Они были "за". Или не против. Или казались. И это было нормально. А против — ненормально», — заключил Сурков.