Сурков в стихах описал свой рай без кокаина

Бывший помощник президента России Владислав Сурков написал стихотворение, в котором описал свой рай без кокаина. Оно опубликовано в новом номере журнала «Русский пионер», говорится в анонсе, опубликованном на сайте издания.
«Регулярный автор "Русского пионера" Владислав Сурков написал небольшое, казалось бы, стихотворение. Но так только казалось бы. Потому что в такое стихотворение может поместиться чуть не вся жизнь человека. И прошлая, и будущая. Тут все по-честному», — пояснил главный редактор журнала Андрей Колесников.
Telegram-канал Daily Storm в свою очередь привел текст стихотворения Суркова.
«я снова один
мне дали свободу
зачем кокаин?
ведь есть этот воздух
бери и вдыхай
и все — жди прихода
так выглядит рай:
пустыня свобода
возьми и вдохни
всем сердцем всем мозгом
все ночи все дни
все земли все звезды
и весь этот май
всей бездной души
и не выдыхай
и все — не дыши».
Сурков был помощником президента России Владимира Путина с 2013 по 2020 годы. Он курировал вопросы социально-экономического сотрудничества с Абхазией и Южной Осетией, а также урегулирования конфликта на востоке Украины.