Пескова спросили о судьбе Украины в случае отделения Донбасса

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал неуместными рассуждения о дальнейшей судьбе Украины в случае гипотетического отделения Донбасса и отказался говорить об этом. Об этом сообщает РИА Новости в среду, 2 июня.

Соответствующий вопрос Пескову задали журналисты кремлевского пула.

Ранее в мае Песков исключил поглощение Донбасса Россией. Он подчеркнул, что Москва не планировала и не планирует никого поглощать. Так он отреагировал на беспокойство ЕС относительно возможности присоединения Донбасса к России.

13 мая Bloomberg со ссылкой на полученный документ ЕС сообщил, что Евросоюз обеспокоен насчет возможного присоединения Донбасса к России, которое якобы готовит Москва. В документе утверждается, что организация выборов в самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республиках (ДНР, ЛНР) и выдача паспортов местным жителям «направлены на фактическую интеграцию неподконтрольных правительству территорий Украины в состав России».

В Совете Федерации в свою очередь заявили, что никто из официальных лиц РФ никогда не делал таких заявлений. Сенатор Владимир Джабаров подчеркнул, что о присоединении этой территории к России речь не идет, но Москва продолжит помогать проживающим там гражданам РФ.