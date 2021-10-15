Жириновский заступился за уволенную из-за блога о секспросвете учительницу

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский в эфире радио «Комсомольская правда» заступился за учительницу биологии Ольгу Щеголеву, уволенную из школы при консерватории имени Римского-Корсакова за блог о секспросвете. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам политика, это необходимо для общего развития подростков. «Потому что мы единственная в Европе страна, где в школах нет никого воспитания: ни семейной психологии, ни полового воспитания — ничего нет абсолютно», — заявил он.

Жириновский считает, что в школах следует организовывать просветительские лекции для общего развития учеников. «Можно сделать семестровый курс — может быть одна лекция в неделю, может быть сперва одна лекция для восьмых классов», — сказал он.

Политик добавил, что в стране необходимо создать ассоциацию сексологов. «Каждый раз министры говорят: "Нет у нас учителей". Ну готовьте, у вас же есть педвузы, готовьте», — отметил он.

Об инциденте сообщалось ранее 11 октября. Учительница объяснила, что вела блог в свободное от работы время и рассказывала о здоровых отношениях со своим телом. Аккаунт был помечен маркировкой 18+. Кроме того, учительница установила в нем соответствующие возрастные фильтры для подписчиков.

Руководство школы, узнав от родителей учеников об увлечении Ольги, посчитало, что педагогу «не подобает вести такую деятельность». Ее поставили перед выбором: либо она работает в школе, либо продолжает заниматься секспросветом. Она выбрала второе.