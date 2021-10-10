Уволившийся из-за БДСМ-фото учитель заявил об огромной проблеме в России

Бывший учитель математики Георгий Миррор (Георгий Заносов), уволившийся из Московской центральной художественной школы при Российской академии художеств (МЦХШ при РАХ) после скандала с БДСМ-фото в социальных сетях, заявил об огромной проблеме в России. Он рассказал «360» о несправедливом отношении к педагогам.

Он счел ситуацию, когда родители перекладывают ответственность за поведение детей на плечи учителей, огромной проблемой страны.

«Вы видели фотографии? Вы считаете их откровенными? У меня есть закрытый профиль, но даже там нет откровенных фотографий — я их просто не приемлю, мне это просто не нужно», — поделился Миррор, сравнив свою ситуацию со случаем, когда учительнице пришлось уволиться после публикации фото в купальнике.

По его словам, родители обратились в полицию, прокуратуру, а также Министерство культуры.

Ранее Миррор сообщил, что травли со стороны администрации школы не было, он принял решение уволиться из учебного учреждения по собственному желанию. «Я решил, что раз родители идут таким путем, то в следующий раз они и о домогательствах заявят», — объяснил мужчина. По его мнению, в фото присутствуют стеб, ирония и сарказм.

В 2019 году учительницу из Барнаула Татьяну Кувшинникову вынудили уволиться после публикации фотографии в закрытом спортивном купальнике. Родители учеников пожаловались на нее директору школы. После этого российские учителя устроили флешмоб с хештегом #УчителяТожеЛюди, под которым выкладывали свои фото в купальниках.

