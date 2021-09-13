Незнакомец в БДСМ-костюме ночами пугал горожан и заинтересовал полицию

Неизвестный мужчина в латексном БДСМ-костюме заглянул в окно британцев и напугал их

Преступник в БДСМ-наряде испугал жителей Англии и заинтересовал полицию. Соответствующая информация появилась на сайте «Би-би-си».

Ночью в среду, 1 сентября, в городе Клаверхем пара британцев заметила мужчину, наблюдавшего за ними с улицы через окно их дома. Незнакомец был одет в черный латексный БДСМ-костюм, полностью закрывающий его тело и лицо. Очевидцы вызвали на место происшествия полицию, однако правоохранителям не удалось обнаружить злоумышленника.

По информации издания, в июле 2019 года мужчина в таком же костюме встретился жительнице Клаверхема, 25-летней Эби (Abi). «Я шла по улице с фонариком и заметила, что какой-то незнакомец стремительно идет по направлению ко мне. Мне удалось его сфотографировать. Это был мужчина в черном латексном костюме. Он трогал себя, кряхтел и тяжело дышал. Когда я попыталась сделать шаг назад, он оказался прямо перед моим лицом. Я подумала, что на меня сейчас нападут», — поделилась она.

После этого инцидента полиция задержала двух подозреваемых, однако освободила их из-за недостаточного количества доказательств.

Услышав о новом появлении преступника в костюме, Эби поделилась своими переживаниями: «Мое сердце забилось так, словно я пробежала марафон. У меня снова появились паника, тревога и гнев, на борьбу с которыми мне потребовалось более года частных консультаций и большого количества лекарств. Я беспокоюсь за безопасность других женщин».

В настоящий момент местная полиция устанавливает наличие взаимосвязи между двумя инцидентами. Силовые структуры переведены на усиленный режим несения службы.

В июне другой мужчина днями следил за моделью через окно и угодил в ловушку. 22-летняя модель Густе Янушаускайте (Guste Janusauskaite) объяснила, что неизвестный мужчина следил за ней каждую ночь на протяжении нескольких дней через окно ее комнаты. Когда девушка впервые заподозрила, что за ней кто-то наблюдает, она поговорила с матерью, и та установила на улице скрытые камеры видеонаблюдения.