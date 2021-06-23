Мужчина днями следил за моделью через окно и угодил в ловушку

Мужчина тайно следил за жительницей Флориды через окно ее комнаты и попал на видео. На размещенный в TikTok ролик обратили внимание журналисты Daily Mail.

22-летняя модель Густе Янушаускайте (Guste Janusauskaite) объяснила, что неизвестный мужчина следил за ней каждую ночь на протяжении нескольких дней через окно ее комнаты. Когда девушка впервые заподозрила, что за ней кто-то наблюдает, она поговорила с матерью, и та установила на улице скрытые камеры видеонаблюдения.

Мужчина знал, во сколько Янушаускайте возвращалась домой, поскольку он подходил к окну ровно через минуту после того, как она заходила в комнату. Девушка рассказала, что ее кровать стоит возле окна, и неизвестный каждую ночь смотрел, как она спит. «Да благословит господь интуицию моей матери, потому что она определенно спасла мне жизнь. После того как мы увидели этого человека, мы сразу позвонили в полицию, но они просто посоветовали запереть двери и держать жалюзи закрытыми», — поделилась модель.

В связи с тем, что полиция не предприняла никаких действий в отношении злоумышленника, Янушаускайте решила установить ловушку и самостоятельно поймать преступника. Она привязала веревку между двумя деревьями, чтобы мужчина споткнулся. Однажды вечером он снова пришел к дому и, не заметив ловушку, упал около окна ее комнаты. Услышав грохот, девушка проснулась и побежала будить свою мать, однако неизвестный успел скрыться.

«После того как мы сообщили полиции о новом появлении преступника, они опять ничего не предприняли. Тогда я стала постоянно носить перцовый баллончик и карманный нож, чтобы чувствовать себя безопаснее. Я думаю начать ходить на занятия по самообороне. Из-за случившегося у меня было несколько панических атак. Надеюсь, он больше не придет», — заключила девушка.

В марте модель показала в сети угрозы взломавшего ее счет и соцсети из-за разрыва парня. 30-летний Ник Дойл (Nick Doyle) начал угрожать 24-летней модели Дагмаре Ките (Dagmara Kita) после того, как она решила с ним расстаться. По словам девушки, мужчина взломал ее аккаунты в социальных сетях и с ее же страниц отправлял ей письма с угрозами. «Ты пожалеешь о том, что связалась со мной. Я слежу за тобой, тебе никуда от меня не скрыться. Я опустошу все твои кредитки и вырву тебе зубы. Я взорву твой дом и машину», — писал он.