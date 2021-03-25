Модель показала в сети угрозы взломавшего ее счет и соцсети из-за разрыва парня

Житель Великобритании взломал банковский счет и соцсети бывшей девушки ради мести. Соответствующая история появилась на The Sun.

Согласно материалу, 30-летний Ник Дойл (Nick Doyle) начал угрожать 24-летней модели Дагмаре Ките (Dagmara Kita) после того, как она решила с ним расстаться. По словам девушки, мужчина взломал ее аккаунты в социальных сетях и с ее же страниц отправлял ей письма с угрозами. «Ты пожалеешь о том, что связалась со мной. Я слежу за тобой, тебе никуда от меня не скрыться. Я опустошу все твои кредитки и вырву тебе зубы. Я взорву твой дом и машину», — писал он.

Помимо этого, злоумышленник снял несколько тысяч фунтов стерлингов с ее банковского счета. Кита обратилась в полицию, и Дойл был арестован и приговорен к двум годам лишения свободы. Помимо этого, преступнику пожизненно запрещено общаться с Китой.

Героиня призналась, что после заключения бывшего парня ей не стало спокойнее. «Это было ужасно, я жила в постоянном страхе. Ник превратил мою жизнь в страдание, и я очень рада, что его арестовали. Но я понимаю, что, если наша правовая и судебная системы не изменятся, подобное продолжит происходить и с другими людьми», — подчеркнула девушка.

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