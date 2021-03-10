Женщина раскрыла измены возлюбленного по детали на фото

Женщина поделилась в Instagram-аккаунте @depopdrama личной историей, как раскрыла измены возлюбленного по детали на фотографии. Публикация стала вирусной, собрав более 80 тысяч лайков и сотни комментариев.

На странице с полумиллионной аудиторией появились скриншоты переписки женщины с продавщицей футболки. «Привет, странный вопрос, но тебе знаком человек по имени ***?» — написала она незнакомке. Та ответила утвердительно и спросила, почему покупательницу это волнует.

Вместо ответа женщина поинтересовалась, сделан ли снимок с продаваемой вещью в его комнате. «Ну да, я оставляла у него свои вещи, а почему ты спрашиваешь? Вы знакомы?» — ответила продавщица. «Да, мы знакомы, он мой парень!!!!!!! Как ты вообще у него оказалась???» — возмутилась автор рассказа.

Собеседница извинилась перед женщиной и уточнила, желает ли она приобрести топ. «Нет, *** (черт возьми), топ меня не интересует», — разозлилась она. Пользователи сети удивились и посмеялись над желанием продавщицы продать футболку, несмотря на странный диалог.

Ранее пользовательница TikTok с ником @shesough разоблачила неверного мужа благодаря одной детали на фото. Супруг прислал ей снимки из ванной комнаты в номере отеля, в котором он разместился на ночь. Женщина заметила в кадре выпрямитель для волос, указывающий на то, что муж находился в номере не один.