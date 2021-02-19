Жена узнала об изменах мужа благодаря одной детали на фото

Пользовательница TikTok с ником @shesough рассказала, как разоблачила неверного мужа благодаря одной детали на фото. Публикация собрала более четырех миллионов просмотров и тысячи комментариев.

Женщина объяснила, как ей удалось узнать об изменах своего возлюбленного. По ее словам, муж уехал развлечься в казино и разместился на ночь в отеле. В номере он сделал сделал несколько селфи в зеркале ванной комнаты и прислал жене.

Рассказчица рассмотрела снимки и увидела на них подозрительную деталь, указывающую на то, что муж находился в номере не один. Возле раковины она заметила выпрямитель для волос. «Теперь он свободный мужчина», — подчеркнула автор публикации.

Комментаторы также обратили внимание, что на пальце супруга нет обручального кольца. «Мужики реально не думают», «Я сразу же заметила выпрямитель», — писали пользовательницы сети.

Ранее сообщалось, что продавщица ювелирного магазина нашла способ сообщить жене покупателя, что ее муж ей изменяет. Она заменила подписанные первой буквой имени пакеты с украшениями для его супруги и любовницы.