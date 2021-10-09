Уволившийся из-за скандала с БДСМ-фото учитель оправдался

Преподаватель МЦХШ после скандала с фото: травли со стороны руководства школы не было

Бывший учитель математики, уволившийся из Московской центральной художественной школы при Российской академии художеств (МЦХШ при РАХ) после скандала с БДСМ-фото в социальных сетях, оправдал свое решение. Об этом он рассказал в интервью радиостанции «Говорит Москва».

Преподаватель математики Георгий Миррор сообщил, что травли со стороны администрации школы не было. Тем не менее педагог принял решение уволиться из учебного учреждения по собственному желанию.

«Я решил, что раз родители идут таким путем, то в следующий раз они и о домогательствах заявят», — объяснил мужчина.

По мнению Миррора, в его фотографиях присутствуют стеб, ирония и сарказм. Однако преподаватель категорически не согласен с тем, что на его снимках есть эротика.

«Покажите мне "откровенные публикации", о которых все говорят. Просто скриншот моего поста, например. В моих публикациях даже эротика-то с огромной натяжкой присутствует, а уж "откровенного" точно ничего нет», — считает учитель математики.

В октябре родители учеников МЦХШ пожаловались в полицию на преподавателя математики Георгия Миррора после того, как в его социальных сетях обнаружили фотографии и видео со сценами БДСМ, пишут «Известия». Учителя обвинили в аморальном поведении и попросили отстранить от занятий.

Ранее в июле другого преподавателя Московской центральной художественной школы (МЦХШ) обвинили в сексуальном насилии над ребенком. О случаях сексуального насилия рассказала бывшая ученица российского лицея. По словам девушки, за четыре года учебы в МЦХШ она неоднократно подвергалась сексуальному насилию со стороны одного из учителей школы.