Россиянам предложили снять БДСМ-квартиру

В Нижнем Новгороде сдается БДСМ-квартира за три тысячи рублей

На российском интернет-сервисе для размещения объявлений Avito появилось нестандартное предложение — жителям Нижнего Новгорода предлагают снять квартиру-студию в стиле БДСМ. Стоимость аренды за сутки начинается от трех тысяч рублей.

Автор публикации утверждает, что помещение Red Room — уникальное для города пространство «настоящего средневекового подземелья». У арендаторов есть возможность провести фотосессию или воплотить «самые смелые фантазии в приватной обстановке». Владелец характеризует сдающуюся квартиру ярким слоганом: «Конфиденциально. Безопасно. Чувственно». Просторная студия площадью 100 квадратных метров оснащена такими удобствами, как пол с подогревом, нестандартные источники освещения — искусственные факелы и свечи, а также полная звукоизоляция. В квартире размещена мебель и специальное оборудование в БДСМ-стиле.

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Для приватных встреч владельцы предлагают нижегородцам специальную услугу — подготовку помещения. Желающие могут выбрать стиль оформления квартиры и заказать услуги музыкантов и фотографа. В рамках подготовки студии к свиданию персонал может зажечь свечи и благовония и накрыть стол с едой и напитками. Авторы объявления обещают полное соблюдение всех санитарных норм в соответствии с требованиями Роспотребнадзора. Около здания для гостей Red Room также отведена отдельная парковка.

Необычное объявление недавно разместил житель Екатеринбурга. Россиянин предлагает продать квартиру в панельной пятиэтажке «с прописанной и проживающей в ней бабушкой 94 лет». Владелец помещения утверждает, что по решению суда бабушка имеет право жить в этой квартире до самой смерти.