Россиянин выставил на продажу квартиру с 94-летней бабушкой

В Екатеринбурге появилось необычное объявление о продаже недвижимости. Россиянин предложил приобрести двухкомнатную квартиру в панельной пятиэтажке вместе с прописанной там 94-летней бабушкой. Пенсионерка останется жить по адресу и после сделки до самой своей смерти, предупредил автор объявления на Avito. Подробностями поделились журналисты nakanune.ru.

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Как указано на сайте сервиса по подбору недвижимости, квартира площадью в 43 «квадрата» находится на третьем этаже дома 1961 года постройки в Екатеринбурге на улице Восточная, 166.

«Квартира без ремонта, приобреталась в марте 2021 года с прописанной и проживающей в ней бабушкой 94 лет. Поэтому доступа в квартиру пока нет. Продажа в ипотеку невозможна по причине прописанного лица. По решению суда бабушка имеет право дожить в этой квартире. Звоните, если у вас возникнут другие вопросы или предложения. Обмен возможен», — написал в объявлении собственник.

Недвижимость предлагают купить за 2,5 миллиона рублей. Нынешний хозяин квартиры пояснил журналистам, что сделка будет напоминать ренту с пожизненным содержанием. Он добавил, что аналогичных квартир, которые продают банки, в городе много.

«Кого-то это смущает, кого-то нет. Люди по-разному вкладываются в недвижимость: кто-то хочет жить, а кто-то покупает квартиру своим детям на будущее. Они вкладываются сейчас, а пользуются позже. Бабушке уже много лет, сами понимаете... Никто ее не гонит. Каждый как хочет, так и думает, я же никого не заставляю ее покупать. Люди интересуются. Банки такие квартиры штук по 100 продают. Кто-то не смог платить ипотеку, и квартиры продают вместе с жильцами. Я купил с бабушкой, а в других и целые семьи живут», — добавил продавец.

В июне 2018-го в Костроме выставили на продажу трехкомнатную квартиру по цене примерно в два раза ниже рыночной. Разница в стоимости обосновывалась тем, что жилплощадь продолжала занимать семья, которая взяла квартиру в ипотеку, но не справилась с выплатами. Квартирой владел банк, которому не удалось выселить жильцов, поэтому данную задачу решили возложить на новых покупателей.