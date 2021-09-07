Россиянам назвали способы передачи квартир несовершеннолетним детям

Купить квартиру с использованием средств материнского капитала — не единственный способ сделать ребенка собственником жилья. Наиболее распространены два способа передачи недвижимости несовершеннолетним. Их назвали «Известиям» профессиональные юристы.

Первый — путем заключения сделки на основании договора дарения, второй — в результате наследования. В первом случае ребенок станет собственником квартиры при жизни дарителя, во втором — уже после смерти родителя. Наследование может осуществляться как по закону, так и по завещанию.

Кроме того, несовершеннолетний может выступать покупателем недвижимости. Этим правом дети наделены с рождения. При этом до 14 лет документы в их интересах подписывают родители, с указанного возраста — подписывают сами, но с согласия родителей.

Самостоятельно купить жилье можно и до 18 лет, сообщили юристы. Если законом допускается вступление в брак до достижения 18-летия, гражданин, не достигший этого возраста, после замужества или женитьбы приобретает дееспособность в полном объеме.

После покупки квартиры ребенком, наследования или заключения сделки дарения родители не имеют прав на это имущество, но они обязаны содержать недвижимость, в том числе оплачивать коммунальные платежи и налоги.

Ранее россиянам отсоветовали дарить квартиры. Главная проблема дарения, по словам адвокатов, заключается в том, что отменить его крайне сложно. При этом очень часто дарители (бабушки, дедушки и прочие) впоследствии оказываются без жилья и на улице.