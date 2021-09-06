Россиян предостерегли от запирания гостей в квартирах

В большинстве случаев людей нельзя запирать в квартире или любом другом помещении без их согласия. Это может быть признано незаконным лишением свободы, заявил РИА Новости партнер юридической фирмы Intellect Дмитрий Загайнов.
В Уголовном кодексе РФ сказано, что незаконное лишение человека свободы, не связанное с его похищением, — это уголовно наказуемое деяние, за которое предусмотрено наказание в виде лишения свободы до двух лет, предостерег юрист. При этом длительность пребывания потерпевшего взаперти не имеет значения, подчеркнул он. «То же деяние, совершенное заведомо в отношении несовершеннолетнего, наказывается максимально лишением свободы от трех до пяти лет», — указал он. Таким образом, нельзя оставлять в квартире, например, гостей, если хозяину нужно ненадолго уйти в магазин и закрыть дверь.
По словам адвоката, допустимо запирать человека в квартире законному представителю несовершеннолетнего ребенка, действующему исключительно в его интересах. При этом малолетний ребенок, даже будучи запертым в квартире, должен быть под присмотром. Когда ребенок остается в детском саду, ему фактически тоже ограничивают свободу, но это законно, пояснил Загайнов. Аналогичным образом следует рассматривать вопрос в отношении пожилых людей или людей с ограниченными возможностями (маломобильных людей).
Ранее юрист Михаил Хохолков сообщил, что систематическое подглядывание в окно квартиры может быть расценено как вторжение в частную жизнь. Эксперт отметил, что за незаконный сбор или распространение сведений о частной жизни может грозить лишение свободы на срок до двух лет и штраф в размере до 200 тысяч рублей.