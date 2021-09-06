Российский инженер два года не выносил мусор из съемной квартиры

В Челябинске инженер-конструктор скопил 250 мешков мусора в 20-метровой комнате за 2 года

В Челябинске инженер-конструктор снял комнату в квартире и два года не выносил из нее мусор. В итоге он накопил 250 мешков отходов, сообщает URA.RU со ссылкой на «Агентство чрезвычайных новостей».

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По словам хозяйки комнаты, в общей сложности россиянин прожил в съемной квартире шесть лет. «Сам лично квартирант вышел со мной на связь и честно мне признался, что он за два года все это накопил, но почему он это накопил, он объяснить не смог. Он сам не знает, как так произошло», — рассказала агентству владелица жилья.

Известно, что мужчина занимал комнату площадью не более 20 квадратных метров. Соседи не жаловались на инженера, до начала пандемии он вовремя вносил квартплату, но затем стал перечислять лишь часть нужной суммы. Муж хозяйки решил навестить жильца и увидел горы мусора.

Ранее министр природных ресурсов и экологии Александр Козлов сообщил, что в 20 российских регионах в ближайшем будущем закончится емкость свалок. Наибольшие проблемы с утилизацией мусора из-за этого могут испытать Санкт-Петербург, Севастополь, Кубань, Ленинградская, Магаданская, Новосибирская и другие области, предупредил главы Минприроды.