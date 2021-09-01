Американец потратил 40 лет на строительство дома из мусора

Художник из США за несколько десятилетий создал жилище из алюминиевых банок и кукол

В США нашли здание, которое почти полностью состоит из различного мусора. Хозяин дома американский художник Ричард Делбридж (Richard Delbridge) потратил на сбор сырья и строительство дома 40 лет. Об этом сообщает Daily Mirror.

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Необычное здание, украшенное мозаикой и фигурами из отходов, находится в штате Оклахома. Собственник рассказал журналистам, что идея построить жилище из вторсырья появилась у него еще в 1970-х годах. Мужчина вдохновлялся домами коренных американцев в Нью-Мексико, возведенными из подручных материалов. Десятилетиями Ричард собирал мусор, который оставляли после себя туристы, подбирал разные мелочи с обочин дорог. «Выброшенные игрушки выглядели такими несчастными, поэтому я тоже встраивал их в свой дом», — рассказал мужчина.

В конструкциях жилья задействованы бутылки, старые кирпичи. «Я провел все первое лето, собирая тысячи алюминиевых банок и кирпичей», — вспоминает Ричард. По подсчетам 69-летнего художника, дом на 75 процентов состоит из мусора.

В подземной части здания есть столовая, а спальня оборудована на втором этаже. Помимо уникального экстерьера из отходов в доме установлены экологически чистые инженерные системы. Мужчина спроектировал компостный туалет, использует собранную в специальных бассейнах дождевую воду.

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