Российские экоактивисты провели уборку мусора в Смоленске

В Смоленске экоактивисты провели уборку мусора. Местные жители очистили сосново-еловый бор в микрорайоне Колодня, собрав около 300 мешков с пластиком, стеклом и металлическими изделиями. Об этом сообщает ГТРК «Смоленск».

Акцию провели волонтеры движения «Чистая Смоленщина». Участие в общественном мероприятии в этот раз приняло рекордное количество человек — 48.

По данным телеканала, убираться в лесу — «ювелирная работа». Ее сложность заключается в том, что место надо вычищать полностью, не оставляя ни одного стеклянного осколка, бычка из-под сигареты или жестяной банки. Кроме того, данное место в прошло было свалкой. Затем ее ликвидировали, но некоторые вещи так и остались лежать на земле.

На кадрах репортажа показано, как люди с лопатами раскапывают землю, граблями расчищают опавшие листья и затем в перчатках собирают осколки, ветки, бумагу и складывают все в большие черные мешки. Уточняется, что региональный ТКО помог волонтерам вывезти из леса отходы на областной полигон.

В заключение активисты посадили там десять новых деревьев.

Ранее в парке «Ергаки», расположенном в Красноярском крае, было высажено около тысячи саженцев кедра возле озера. В рамках акции волонтеры и работники парка также убрали мусор и установили информационные щиты.

На Урале также переработают пластик в уличную мебель. В ближайшем будущем там появятся три экологических завода.