Оценены объемы захламления Карского моря радиоактивными отходами

Эколог Анна Ридигер рассказала, насколько захламлено Карское море, а также пояснила, какие экологические последствия может нести весь объем мусора. Своим мнением эксперт поделилась в разговоре с «Лентой.ру».

Ранее 2 сентября стало известно об обнаружении контейнера с атомным реактором подводной лодки К-19 в заливе Абросимова в Карском море у берегов России.

Как сообщил руководитель государственного центрального аэромобильного отряда «Центроспас» МЧС Евгений Линейцев, находка была сделана специалистами подразделений МЧС «Центроспас» и «Лидер» и Института океанологии РАН в ходе экспедиции по поиску затопленных подводных радиоактивных объектов. «Судно "Академик Мстислав Келдыш" дошло до заданной точки и встало на якорь перед входом в залив Амбросиева. В рамках работ была проведена гидролокационная съемка, объект был обнаружен», — рассказал Линейцев.

Он отметил, что теперь экспертам предстоит провести визуальный осмотр найденного объекта и спектральный анализ, а также осуществить забор растительного материала с него. В настоящее время работы на месте продолжаются.

«Карское море — это помойка»

Анна Ридигер в беседе с «Лентой.ру» оценила находку на дне Карского моря словами «ничего удивительного». По ее мнению, Карское море часто использовалось в качестве места для захоронений радиоактивных отходов в силу удобства его расположения и отдаленности от населенных пунктов.

«Карское море — это всегда была помойка. Кладбище всего чего можно. Никто не думал, экологично это или нет, просто сваливали туда подальше, где меньше биоты. Там ресурсов практически нет, море холодное. То, что нашли — ничего удивительного, а вот что теперь с этим делать будут, это интересно», — отметила Ридигер.

Специалист не смогла оценить объемы подобного рода отходов, которые могут находиться на дне Карского моря, поскольку, по ее словам, их там неисчислимое количество. «Если у нас в Балтике больше 100 тысяч тонн всякого мусора, оставшегося после войны, то в Карском море я даже не могу оценить объемы. Там всегда была металлосвалка», — отметила она.

Эколог рассказала, что Карское море населяет малое количество биологических видов, поэтому захороненные на его дне отходы не несут большой экологической опасности. «Карское море — минимально востребованное. Промысла там практически не ведется. Там есть краб-стригун (Chionoecetes opilio), но его не так много, и он тоже находится ближе к входу в море. Еще там бывает немножечко тресковых рыбок. В принципе нечего особо ловить. Что касается населения — его там практически нет. Кроме пограничников, например. Того, чтобы там что-то жахнуло и повлияло на людей — этого мы не особо ожидаем», — поделилась эколог.

Ридигер заметила, что если никто не собирается перекапывать дно Карского моря или начинать там строительства, то все, что там лежит, останется на свои местах и никому не повредит. «Саркофаги радиоактивных отходов в былые времена были действительно качественные, и запечатывали их хорошо», — добавила эколог. Однако, если дно захотят очистить, то все отходы нужно будет перезахоронить, подчеркнула Ридигер.

В заливах Карского моря после испытаний ядерного оружия на Новой Земле были захоронены многочисленные объекты. По данным МЧС, только в Новоземельской впадине могут находиться порядка 1,2 тысячи опасных радиоактивных объектов, в том числе части субмарин и атомного ледокола «Ленин». Всего же в реестр подводных объектов, потенциально представляющих опасность и находящихся во внутренних водах и территориальном море России, внесено свыше 24 тысяч наименований.

Подводная лодка К-19, известная на флоте как «Хиросима», была спущена на воду в 1959 году и стала первым советским атомным ракетоносцем. За время ее службы на субмарине неоднократно происходили аварии, повлекшие гибель людей, в том числе авария на реакторе в 1961 году. В 1990-м АПЛ вывели из состава флота и утилизировали.