Шведы потратили миллионы евро на поиск российской подлодки и нашли сломанный буй

Военно-морские силы Швеции перехватили закодированный сигнал и по ошибке организовали операцию по поиску иностранной подводной лодки. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на шведское издание Svenska Dagbladet.

Инцидент произошел в 2014 году. Предполагалось, что речь идет о российской мини-субмарине. Поисковая операция продолжалась около недели и обошлась Швеции в 20 миллионов крон (1,8 миллиона евро). После завершения поисков министр обороны Швеции Петер Хультквист заявил, что военные нашли подтверждение того, что в территориальных водах страны находилась иностранная подлодка.

Сотрудник Шведской метеорологической службы (SMHI) Пер Ульссон пояснил, что источником сигнала оказался сломанный метеорологический буй, расположенный в Балтийском море. Обнаружить ошибку удалось при анализе записей с другой подлодки, на которой установлено более современное оборудование.

Министерство обороны узнало об ошибке весной 2015 года, однако власти Швеции были проинформированы лишь спустя четыре месяца. К этому времени парламент уже успел одобрить увеличение расходов на оборону в размере 10 миллиардов крон (923 миллиона евро) и выделение дополнительных ресурсов на поиск иностранных подлодок, которые могут находиться в территориальных водах Швеции.

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