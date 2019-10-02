Найдены доказательства высадки «Летучего отряда Кадырова» в Норвегии

Бойцы российского спецназа неоднократно бывали на территории архипелага Шпицберген и публиковали в соцсетях сделанные там фотографии. Внимание на снимки обратила «Новая газета».

Как отмечает издание, в его распоряжении оказались скриншоты публикаций сотрудников чеченского спецназа, которые называют себя «Летучим отрядом Кадырова». Из геотегов и комментариев следует, что бойцы этого подразделения выполняют задачи в Арктике, в том числе в ее норвежской части, с 2016 года.

Так, в марте прошлого года пользователь под ником bes_600 опубликовал в своем Instagram-аккаунте сделанный в 2016-м снимок, где он запечатлен вместе с другими мужчинами на фоне аэропорта в Грозном. В ответ на вопрос одного из комментаторов об отсутствующем на фото товарище он пояснил, что «они с Магой в Норвегии были тогда, по работе ездили». На другом снимке bes_600 позирует на фоне атомохода «Советский Союз» вместе с мужчиной постарше в гражданской одежде.

Кроме того, изданию удалось найти в Instagram фото и видео, на которых bes_600 запечатлен вместе с пользователем akhaev_07_95. Он в феврале того же года выкладывал снимок, где он запечатлен в униформе с нашивкой парашютного центра DZ Grozny на фоне авиазаправщика с надписью Svalbard lufthavn («аэропорт Шпицбергена»). При этом геотег над фото также свидетельствует о том, что оно было сделано на Шпицбергене. В профиле пользователя можно найти и снимок от 20 января, на котором он изображен с автоматом в руках во время разгрузки в городе Лонгьир, столице норвежской части Шпицбергена.

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Также, отмечает «Новая газета», akhaev_07_95 неоднократно публиковал фото с хештегом @ruspetsnaz — Российского университета спецназа. Это единственное в России частное учебное заведение, которое готовит специалистов такого профиля. Оно располагается в чеченском Гудермесе и патронируется лично главой республики Рамзаном Кадыровым, уточняет издание.

На сайте университета есть сообщение об учениях «Летучего отряда» в Арктике в 2016 году. Позже, в 2018-м, об участии чеченских спецназовцев в учениях в Мурманске и на Земле Франца-Иосифа говорил и лично Кадыров, хотя о высадке бойцов на территории Норвегии он не упоминал, пишет «Новая газета».

Как отмечает издание, в сети опубликованы и другие фотографии чеченских бойцов, в том числе и с оружием, которые были сделаны на норвежской территории. При этом говорить о том, что бойцы бывали в Норвегии в качестве туристов, нельзя — формально чеченский спецназ входит в структуру Росгвардии, сотрудникам которой запрещено посещать страны НАТО в туристических целях. Кроме того, даже туристам запрещено провозить на Шпицберген оружие и различные спецсредства, пишет «Новая газета».

27 сентября норвежские СМИ сообщили, что на территории архипелага Шпицберген и на материковой части Норвегии заметили бойцов российского спецназа, действующих под видом штатских. В министерстве обороны страны отказались давать официальные комментарии по этому поводу. Позже в МИД России данную информацию опровергли, назвав подобные публикации грубой провокацией.

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