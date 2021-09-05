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Арендаторы выбросили на помойку диван с 300 тысячами рублей внутри

В Москве арендаторы выбросили диван, в котором хозяйка квартиры хранила 300 тысяч рублей
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Фото: Ilya Naymushi / Reuters

Жительница столицы лишилась крупной суммы после того, как арендаторы квартиры выбросили ее старый диван. Об этом сообщает РИА Новости.

Инцидент произошел на Проспекте мира. По данным агентства, 52-летняя хозяйка жилья хранила в мебели около 300 тысяч рублей. О том, что диван с деньгами выбросили, женщина узнала через несколько часов, однако на помойке его не нашла.

После этого в полицию обратилась одна из совладельцев квартиры. В настоящее время проводится проверка по факту пропажи денежных средств.

Ранее семья из американского штата Огайо помогала бабушке с уборкой и случайно выбросила на свалку конверт с 25 тысячами долларов. Найти и вернуть деньги помог cотрудник компании по утилизации мусора Republic Services Гэри Кэпен.

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