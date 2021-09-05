Арендаторы выбросили на помойку диван с 300 тысячами рублей внутри

Жительница столицы лишилась крупной суммы после того, как арендаторы квартиры выбросили ее старый диван. Об этом сообщает РИА Новости.
Инцидент произошел на Проспекте мира. По данным агентства, 52-летняя хозяйка жилья хранила в мебели около 300 тысяч рублей. О том, что диван с деньгами выбросили, женщина узнала через несколько часов, однако на помойке его не нашла.
После этого в полицию обратилась одна из совладельцев квартиры. В настоящее время проводится проверка по факту пропажи денежных средств.
Ранее семья из американского штата Огайо помогала бабушке с уборкой и случайно выбросила на свалку конверт с 25 тысячами долларов. Найти и вернуть деньги помог cотрудник компании по утилизации мусора Republic Services Гэри Кэпен.