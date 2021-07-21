Российский дворник нашел в мусорном баке переносной зенитный ракетный комплекс

В Нижнем Новгороде дворник нашел в мусорном баке переносной зенитный ракетный комплекс (ПЗРК). Об этом пишет «Комсомольская правда».

Инцидент произошел на улице Сергея Акимова. Россиянин увидел лежащий около мусорного контейнера металлический зеленый тубус, напоминающий боевое оружие. Мужчина обратился в экстренные службы и полицию. На место происшествия тут же прибыли саперы, кинологи и эксперты-криминалисты.

Подозрительный предмет был изъят, им оказался тубус ПЗРК 9П39 «Игла». Взрывчатых веществ в нем не оказалось, поэтому опасности для окружающих он не представлял. Правоохранители выясняют, как комплекс оказался на мусорке в городском дворе, проводится проверка.

Ранее в Белоруссии экспертиза признала боевыми большую часть огнестрельного оружия и патроны, изъятые у 65-летнего пенсионера в Могилеве. Судебные эксперты изучили шесть образцов огнестрельного оружия и свыше 18 тысяч патронов, а также предметы, схожие с составными частями и деталями оружия. Экспертиза признала патроны пригодными для стрельбы из спортивного и боевого нарезного огнестрельного оружия.