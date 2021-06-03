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Двое детей с автоматами захватили дом и открыли огонь по полиции

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Кадр: Reuters

В американском штате Флорида двое детей с автоматами захватили дом и устроили перестрелку с полицейскими. Об этом сообщает Reuters.

12-летний мальчик и 14-летняя девочка сбежали из детского дома и ворвались в частный дом в городе Энтерпрайз. Отмечается, что внутри здания они нашли оружие: дробовик, пистолет и автомат АК-47.

На место происшествия приехали сотрудники правоохранительных органов. Они окружили дом, и дети открыли по ним огонь. В ходе получасовой перестрелки девочка была серьезно ранена. После этого мальчик сложил оружие и сдался полиции.

Девочка была госпитализирована, ей оказали необходимую медицинскую помощь. Сообщается, что в прошлом году ее арестовывали за несколько умышленных поджогов. На данный момент полиция рассматривает потенциальные обвинения против детей.

13 апреля сообщалось, что полиция в американском Чикаго застрелила 13-летнего Адама Толедо, который в момент выстрела был не вооружен и поднял руки. Сообщается, что полицейские пытались оказать Толедо первую помощь, но он скончался на месте.

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