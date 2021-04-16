Полиция в США застрелила 13-летнего с поднятыми руками

Полиция в американском Чикаго застрелила 13-летнего Адама Толедо, который в момент выстрела был не вооружен и поднял руки. Об этом сообщает The Hill.

Полицейские прибыли в район, населенный преимущественно латиноамериканцами, после полуночи — из-за того, что там были зафиксированы выстрелы. Прибыв на место, они увидели двоих молодых людей — Толедо и его 20-летнего приятеля Рубена Романа. Оба подозреваемых пустились в бегство — старшего задержали, а младший остановился только спустя несколько десятков метров.

На видео полицейский гонится за подростком и кричит ему, чтобы он бросил оружие. Тот останавливается, некоторое время стоит у забора и затем разворачивается с поднятыми руками, после чего тут же получает пулю в грудь. Сообщается, что полицейские пытались оказать Толедо первую помощь, но он скончался на месте.

При замедлении видео можно заметить в руке убитого предмет, похожий на пистолет, — по оценкам экспертов, он выкинул его прямо перед тем, как развернуться. Между тем, как оружие предположительно мелькнуло в руке мальчика, и тем, как по нему открыли огонь, прошла доля секунды — как считает эксперт, общавшийся с каналом ABC 7, полицейский мог действовать в рамках правил разумной самообороны.

Ранее полицейские в США застрелили госпитализированного чернокожего: в ходе обыска у него обнаружили пистолет, после чего произошла перестрелка. По официальному сообщению главы местной полиции, Джексон сопротивлялся аресту и открыл огонь по правоохранителям. Согласно другой версии, он мог стать жертвой полицейского насилия.