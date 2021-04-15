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Полицейские в США застрелили чернокожего в больнице

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Кадр: Columbus police

Полицейские в США застрелили госпитализированного чернокожего: в ходе обыска у него обнаружили пистолет, после чего произошла перестрелка. Об этом сообщает Fox News.

27-летнего афроамериканца Майлза Джексона обнаружили без сознания в его машине и госпитализировали. Проверив его документы, врачи обнаружили, что он разыскивается по обвинениям в домашнем насилии и незаконном владении оружием, после чего они вызвали полицию.

Полицейские обнаружили у мужчины огнестрельное оружие. Детали того, что случилось далее, пока до конца не выяснены. По официальному сообщению главы местной полиции, Джексон сопротивлялся аресту и открыл огонь по правоохранителям. Согласно другой версии, он мог стать жертвой полицейского насилия.

Перестрелка произошла в городе Коламбус, столице штата Огайо. Несколько десятков местных жителей вышли протестовать против расистских предубеждений в рядах полиции. Они осадили местный полицейский участок и попытались взять его штурмом. Один из протестующих напал на правоохранителей с дубинкой и был арестован.

Протесты по поводу расовой несправедливости полицейских продолжаются в США третий день. Они разгорелись после того, как женщина-полицейский в Миннеаполисе перепутала электрошокер и пистолет и нанесла смертельное огнестрельное ранение афроамериканцу. Ее начальство заявило, что это была случайность.

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