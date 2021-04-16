Военного в США обвинили в нападении на чернокожего

В Южной Каролине (США) сержанта армии Джонатана Пентланда арестовали после того, как в сети появилось видео, запечатлевшее его угрожающего и толкающего чернокожего молодого человека. Мужчину обвиняют в нападении и нанесении побоев. Об этом сообщает CNN.

Как рассказал шериф округа Ричленд Леон Лотт, 42-летний военный был арестован утром в среду, 14 апреля. Согласно тюремным записям, позже он был освобожден из тюрьмы под залог. При этом шериф подчеркнул, что власти не намерены мириться с подобными поступками.

Власти утверждают, что на видео запечатлен момент, как Пентланд спрашивает молодого чернокожего человека, что он делает рядом с его домом. Тот ответил, что прогуливается. Затем военный толкает его, угрожает и кричит, требуя уйти. Также он «выбил телефон жертвы из его руки». При этом камера не запечатлела начало ссоры и ее причину.

Военный объяснил свои действия опасениями за свою безопасность и безопасность жены. «Произошло еще кое-что, что действительно не оправдывает действия подозреваемого», — подчеркнул Лотт, не вдаваясь в подробности. Управление шерифа добавило, что речь идет о двух других инцидентах, связанных с чернокожим молодым человеком.

В четверг, 15 апреля, департамент шерифа подтвердил, что накануне вечером жилище военного было осквернено «неизвестными демонстрантами». Район его проживания не был заблокирован, однако Пентленд и его семья «были доставлены в безопасное место после того, как их дом подвергся вандализму».

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В США уже несколько дней продолжаются протесты по поводу расовой несправедливости полицейских. Они разгорелись после того, как женщина-полицейский в Миннеаполисе перепутала электрошокер и пистолет и нанесла смертельное огнестрельное ранение афроамериканцу. Ее начальство заявило, что это была случайность.