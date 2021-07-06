В Белоруссии у пенсионера нашли боевое оружие и 18 тысяч патронов

В Белоруссии экспертиза признала боевыми большую часть огнестрельного оружия и патроны, изъятые ранее у 65-летнего пенсионера в Могилеве. Об этом сообщили в Государственном комитете судебных экспертиз по Могилевской области, пишет БЕЛТА.

Судебные эксперты изучили шесть образцов огнестрельного оружия и свыше 18 тысяч патронов, а также предметы, схожие с составными частями и деталями оружия.

Экспертиза признала патроны пригодными для стрельбы из спортивного и боевого нарезного огнестрельного оружия.

Среди изъятого оружия пригодными для стрельбы оказались пистолет ТТ образца 1933 года и спортивный пистолет Марголина. Эксперты также установили, что два экземпляра огнестрельного оружия были изготовлены путем переделки из газового револьвера и винтовки.

В марте президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что правоохранительные органы республики нашли у «группы людей» арсеналы с тротилом и пластидом.

В декабре 2020 года Лукашенко заявил, что ранее раскрытая террористическая «группировка Автуховича», состоящая из семи человек, планировала устраивать нападения по всей стране и «тоннами везла оружие через Украину». Ее участников подозревают в поджоге дома одного из сотрудников милиции и подрыве машины.